Злоумышленник отправился на угнанном авто по своим делам
В Забайкальском крае в посёлке Карымское полицейские задержали подозреваемого, который угнал припаркованные около церкви «Жигули».
С заявлением об угоне «ВАЗ 21053» обратился 56-летний настоятель церкви. Он подъехал к зданию церкви и стал выгружать из машины церковную утварь. Зайдя в помещение, он оставил автомобиль не запертым, а возвращаясь обратно, увидел, как неизвестный уезжает на нём.
Во время поисков полицейские обнаружили автомобиль в технически неисправном состоянии в одном из карьеров около соседнего села. Вскоре они установили подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. От него получены признательные показания. Молодой человек по своим делам доехал на чужой автомашине до соседнего села и бросил его.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал «Жигули» у настоятеля церкви
Общество, Фото:
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