Также на фестивале «Мы разные. Мы вместе» покажут кукол и костюмы
29 июня в посёлке Залари Иркутской области пройдёт областной этнокультурный фестиваль «Мы разные. Мы вместе». В 11 раз он соберёт мастеров народно-прикладного творчества, музыкальные и хореографические коллективы различных национальных и культурных сообществ Приангарья.
В рамках фестиваля состоится второй областной конкурс фолка, рока и смежных жанров «Рок-Этно-Джем». Музыкальные коллективы со всей Иркутской области и других регионов будут соревноваться в номинациях: «Музыкальные группы» (группы, работающие в жанре рока, фолка и смежных жанров, использующие традиционную музыку в этно-рок и этно-электронном звучании), «Стилизованный фольклор» (экспериментальные фольклорные ансамбли и исполнители, репертуар которых основан на обработках произведений фольклора), «Аутентичный фольклор» (аутентичные или этнографические ансамбли и исполнители). Танцевальные коллективы примут участие в своих номинациях «Стилизованные танцы» и «Аутентичные танцы».
Также в программе областного праздника будет работать выставка-конкурс «Кукла Иркутской области»; пройдут соревнования по традиционным, современным и сценическим национальным костюмам и ярмарка работ мастеров народных ремёсел.
В Иркутской области сыграют этно-рок-джем
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Поздравить ветерана пришли его земляки
Он собирается пройти вокруг Байкала пешком за 50 дней
В программе соревнований пожарная эстафета и поисково-спасательные работы
У них три золота, пять серебра и одна бронза
На фестивале «Ёрдынские игры» пройдёт выставка сельхозживотных
Любительские труппы примут участие в фестивале «Хроники исчезающих деревень»
Он расскажет об исцелении врачами из СССР китайского мальчика
Она расположена между Хуралом и Ленина, 63
Творчество Бурятии поедут представлять 160 человек
Водителям вручали памятки
Школьник не предупредил взрослых о прогулке
С помощью современной станции специалисты смогут выводить из строя «дроны» на удалении в несколько десятков километров
Людям раздали буклеты и проведи беседы
Уничтожено более 50 кг немаркированной продукции
Запись о том, что он покинул столицу республики, бывший худрук Бурятского театра оперы и балета опубликовал в своём блоге