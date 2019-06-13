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В Иркутской области сыграют этно-рок-джем

В Иркутской области сыграют этно-рок-джем
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также на фестивале «Мы разные. Мы вместе» покажут кукол и костюмы

29 июня в посёлке Залари Иркутской области пройдёт областной этнокультурный фестиваль «Мы разные. Мы вместе». В 11 раз он соберёт мастеров народно-прикладного творчества, музыкальные и хореографические коллективы различных национальных и культурных сообществ Приангарья.

В рамках фестиваля состоится второй областной конкурс фолка, рока и смежных жанров «Рок-Этно-Джем». Музыкальные коллективы со всей Иркутской области и других регионов будут соревноваться в номинациях: «Музыкальные группы» (группы, работающие в жанре рока, фолка и смежных жанров, использующие традиционную музыку в этно-рок и этно-электронном звучании), «Стилизованный фольклор» (экспериментальные фольклорные ансамбли и исполнители, репертуар которых основан на обработках произведений фольклора), «Аутентичный фольклор» (аутентичные или этнографические ансамбли и исполнители). Танцевальные коллективы примут участие в своих номинациях «Стилизованные танцы» и «Аутентичные танцы».

Также в программе областного праздника будет работать выставка-конкурс «Кукла Иркутской области»; пройдут соревнования по традиционным, современным и сценическим национальным костюмам и ярмарка работ мастеров народных ремёсел.
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