На фестиваль декабристов приехали их потомки из Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба Министерства культуры Забайкальского края

В Петровске-Забайкальском заканчивается фестиваль «Во глубине сибирских руд…»



С 10 по 14 июня в городе Петровске-Забайкальском проходит I (III) международный фестиваль «Во глубине сибирских руд…». Участниками мероприятия стали потомки декабристов Владимира Лихарева и Константина Торсона.



На научно-практическую конференцию «Декабристские чтения» приехали гости из Бурятии: Людмила Кондратьева, Светлана Шамбеева и Владимир Хандуев – правнуки декабриста Константина Торсона.



- В разное время по-разному относились к декабристам – их считали мятежниками, борцами за свободу. Эти сильные, энергичные, мужественные люди привезли в наш край только самое хорошее. Они помогали развивать сельское хозяйство, обучали грамоте местных жителей. Я горжусь тем, что связана с ними, – рассказала Светлана Шамбеева.



Архитектор, художник, реставратор из Санкт-Петербурга Татьяна Ознобишина – потомок декабриста Владимира Лихарева – приехала на «Бестужевский пленэр». Кроме того, она привезла в Петровск-Забайкальский живопись, графику и скульптуру питерских мастеров Николая Домашенко, Натальи Карповой и Михаила Успенского. Работы вошли в экспозицию выставки «Декабристы в искусстве», которая работает в рамках фестиваля.



Всего в фестивале участвует более 500 человек – учёные, краеведы, сотрудники музеев, архивов, аспиранты, преподаватели, студенты, живописцы, графики, художники, мастера декоративно-прикладного творчества. Его география охватывает Соединенные Штаты Америки, Китай и девять регионов России – Забайкальский край, Республику Бурятия, Республику Саха (Якутия), Ленинградскую, Калининградскую, Иркутскую, Кемеровскую, Тверскую и Амурскую области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

