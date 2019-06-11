Врачи из Бурятии взошли на Эльбрус

В числе совершивших восхождение на Эльбрус – два заведующих отделениями
Три врача из Бурятии совершили восхождение на Эльбрус – самую высокую вершину Кавказских гор, России и Европы. Эльбрус входит в список высочайших вершин частей света «Семь вершин» и возвышается на 5 642 метров над уровнем моря.
Восхождение совершили заведующий отделением травматологии и ортопедии детской республиканской клинической больницы Александр Цыбанов, заведующий отделением кардиореанимации республиканской клинической больницы имени Семашко Андрей Хунхинов и врач отделения реанимации БСМП Сергей Шенаршеев.
На вершине они развернули флаг Улан-Удэ.
Все три врача – приверженцы здорового образа жизни.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2018 году на Эльбрус взошла группа альпинистов из Бурятии
. Эта был процесс подготовки к восхождению на высочайшую вершину Земли – Эверест.
В августе 2017 года на Эльбрус поднялась улан-удэнка Людмила Исакова
.
В них участвуют 350 человек. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
В числе совершивших восхождение на Эльбрус – два заведующих отделениями
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