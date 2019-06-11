Врачи из Бурятии взошли на Эльбрус

Все три врача – приверженцы здорового образа жизни.

На вершине они развернули флаг Улан-Удэ.

Три врача из Бурятии совершили восхождение на Эльбрус – самую высокую вершину Кавказских гор, России и Европы. Эльбрус входит в список высочайших вершин частей света «Семь вершин» и возвышается на 5 642 метров над уровнем моря.

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