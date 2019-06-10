Состоится он завтра
11 июня на открытой площадке перед культурно – досуговым центром «Заречный» состоится праздничный концерт «Ты живи, моя Россия», посвящённый Дню России.
Концертную программу откроет приветственный танец «Серебренные пиалы» в исполнении образцовой студии восточного танца «Апсары». Затем выступят вокальная шоу-группа «Амадеус», студия соло «Тоника» и Бурятский этнокультурный центр семьи «Хараасгай». В их исполнении прозвучат песни о Родине, а также будут исполнены хиты прошлых лет.
Завершит праздничный концерт яркая вокально-хореографическая композиция «Наш дом» в исполнении Ивана Кузнецова и ансамбля «Искорки».
В Улан-Удэ пройдёт концерт «Ты живи, моя Россия»
Общество, Фото:
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Состоится он завтра
Торжественное открытие состоится завтра
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