В Улан-Удэ пройдёт концерт «Ты живи, моя Россия»

Состоится он завтра



11 июня на открытой площадке перед культурно – досуговым центром «Заречный» состоится праздничный концерт «Ты живи, моя Россия», посвящённый Дню России.



Концертную программу откроет приветственный танец «Серебренные пиалы» в исполнении образцовой студии восточного танца «Апсары». Затем выступят вокальная шоу-группа «Амадеус», студия соло «Тоника» и Бурятский этнокультурный центр семьи «Хараасгай». В их исполнении прозвучат песни о Родине, а также будут исполнены хиты прошлых лет.



Завершит праздничный концерт яркая вокально-хореографическая композиция «Наш дом» в исполнении Ивана Кузнецова и ансамбля «Искорки».

