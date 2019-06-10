В Черемхово появилась скульптура влюблённой пары

Скульптор запечатлел момент предложения руки и сердца



В городе Черемхово в семейном сквере, прилегающем к отделу ЗАГС, установлена новая скульптурная композиция. Молодой человек с букетом, встав на колено, протягивает возлюбленной кольцо.



В ЗАГС Иркутской области считают, что теперь этот сквер станет ещё популярней среди горожан, влюбленных и особенно новобрачных.



