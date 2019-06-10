Скульптор запечатлел момент предложения руки и сердца
В городе Черемхово в семейном сквере, прилегающем к отделу ЗАГС, установлена новая скульптурная композиция. Молодой человек с букетом, встав на колено, протягивает возлюбленной кольцо.
В ЗАГС Иркутской области считают, что теперь этот сквер станет ещё популярней среди горожан, влюбленных и особенно новобрачных.
В Черемхово появилась скульптура влюблённой пары
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