В Иркутске снова пройдёт фестиваль творчества

«Иркутский Арбат» опять покажет техники рукоделия и художественного творчества в сквере имени Кирова



В Иркутске вновь в этом году состоится фестиваль творчества «Иркутский Арбат». Второе мероприятие пройдёт 8 июня с 10:00 до 19:00 в сквере имени Кирова.



Как и в прошлый раз посетителям фестиваля будут продемонстрированы различные техники рукоделия и художественного творчества, представлены поделки ручной работы из дерева, шерсти и бисера, вязаные, сшитые и кованые изделия, мыло, косметика, свит-дизайн, предметы интерьера, изделия из натурального камня, кулинарные изделия домашнего изготовления.



Фестиваль также пройдёт в сквере имени Кирова 15 июня, 13 июля, 20 июля, 10 августа, 17 августа, 14 сентября, 21 сентября, 12 октября, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

