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В Улан-Удэ провели показательные операции по лечению ожирения

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специально для этого в Бурятию приехал хирург из Санкт-Петербурга. ФОТО

Врачи Республиканской клинической больницы имени Семашко представили уникальную возможность для журналистов побывать на операции по лечению ожирения у людей с сахарным диабетом 2 типа.

Суть хирургического вмешательства заключается в проколах передней брюшной стенки. С помощью специальных инструментов с камерой удаляют часть желудка, вследствие чего у человека уменьшается чувство голода. На профессиональном языке это называется продольная резекция желудка.

Специально для проведения мастер-класса для республиканских врачей из Санкт-Петербурга приехал хирург Александр Неймарк. Он заведующий научной исследовательской лабораторией хирургии метаболических нарушений НМИЦ им. В. А. Алмазова, президент Российского общества бариатрических хирургов, действующий спикер международной ассоциации по борьбе с ожирением и сахарным диабетом (IFSO). По его словам, диагноз «ожирение» влияет на все органы и запускает целый ряд заболеваний.

- Ожирение приводит к прогрессированию атеросклероза, артериальной гипертензии, сахарного диабета и вообще его появлению. Также подагра, поликистозные яичники. Ожирение увеличивает риск патологических заболеваний, смертей примерно в 2-3 раза. Массу разных проблем доставляет ожирение, – рассказал «Байкал-Daily» Александр Неймарк.

На сегодняшний день продольная резекция желудка является одним из самых эффективных способом борьбы с ожирением и сахарным диабетом. У прооперированных пациентов избыточная масса тела снижается более, чем на 60% в течение 1-1,5 лет, а у 75% прооперированных наступает длительная ремиссия сахарного диабета 2 типа.

- Конечно, если у человека ожирение, то ему могут помочь силовые нагрузки, различные диеты и стальная сила воли, в этом случае можно избежать операции, но есть одно но. В большинстве случаев случается рецидив, человек набирает тот вес, который скинул и сверху ещё 10%, – пояснил «Байкал-Daily» заведующий хирургическим отделением Сергей Санжимитыпов.

Операции такого типа в России начали проводить с 70-х годов прошлого столетия, однако на поток они встали лишь 10 лет назад. В год оперируются около 4 тысяч человек. В Бурятии цифры достаточно скромные, лишь 10 операций, но начали их проводить только в 2016 году.

С 2019 года хирургические вмешательства подобного рода стали бесплатными, попав в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи для пациентов с сахарным диабетом 2 типа и чей индекс массы тела более 35 килограмм.


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