05 Июня

04 Июня

Популярное

В Чите разыграли Кубок по кикбоксингу

В Чите разыграли Кубок по кикбоксингу
Общество,  Фото:пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края
Читинцы победили в командном первенстве и в абсолютной весовой категории

В Чите с 1 по 2 июня в КСЦ «Авиатор» состоялся Кубок Федерации кикбоксинга Забайкальского края в разделе «поинтфайтинг», посвящённый Дню защиты детей. В нём приняли участие 99 кикбоксеров из городов Читы, Шилки; посёлков Онохой (республика Бурятия), Агинское, Аэропорт, Новая Кука, Лесной городок; села Холбон.

По словам очевидцев, на параде открытия зал с трудом вместил всех участников турнира, а все поединки были зрелищными и захватывающими. Но самые зрелищные бои прошли в абсолютной весовой категории среди взрослых, где золото завоевал читинец Дмитрий Семенченко.

Первое общекомандное место завоевала команда из Читы СК «Академия кикбоксинга» (тренер Дмитрий Фёдоров). Второе место у команды из посёлка Лесной городок (тренер Иван Комогорцев). Бронза у команды из Агинского (тренер Валерий Санжижапов).
кикбоксинг спорт Забайкальский край Чита
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Петровск-Забайкальский примет международный фестиваль
Петровск-Забайкальский примет международный фестиваль
Общество, 05.06.2019
Среди гостей фестиваля – потомки декабристов, доктор музыковедения из США и иностранные студенты
В Чите может появиться сквер знаменитых актёров
В Чите может появиться сквер знаменитых актёров
Общество, 05.06.2019
Именем Виталия и Юрия Соломиных хотят назвать сквер возле дома, где выросли артисты
Иркутский каратист стал чемпионом в Монголии
Иркутский каратист стал чемпионом в Монголии
Общество, 05.06.2019
Он взял золото в весовой категории свыше 75 кг
День России отметят в Улан-Удэ фестивалем и вручением паспортов
День России отметят в Улан-Удэ фестивалем и вручением паспортов
Общество, 05.06.2019
Площадь Советов станет центральной площадкой праздника
Забайкалье купит 75 квартир для медиков
Забайкалье купит 75 квартир для медиков
Общество, 05.06.2019
Всего власти намерены купить более 200 квартир
В Бурятии построили «Социальную деревню»
В Бурятии построили «Социальную деревню»
Общество, 05.06.2019
Стартовал проект социализации и обеспечения жильём детей с ментальным нарушением в развитии
Бурятия отпразднует олимпийский день
Бурятия отпразднует олимпийский день
Общество, 05.06.2019
В республике пройдут фестиваль ГТО, различные соревнования и спортивные праздники
У Бурятии 2 медали «Парасибириады» по плаванию
У Бурятии 2 медали «Парасибириады» по плаванию
Общество, 05.06.2019
В командном зачёте по плаванию победила команда Иркутской области
Сёла Бурятии примут кочевой театральный фестиваль
Сёла Бурятии примут кочевой театральный фестиваль
Общество, 05.06.2019
Бурятский драмтеатр поедет по районам с проектом «Буряад театр на селе»
Шахматист из Бурятии взял золото «Парасибириады»
Шахматист из Бурятии взял золото «Парасибириады»
Общество, 05.06.2019
Он обошёл соперников из Забайкалья, Алтая и Приангарья
В Бурятии выставят исцеляющую слух святыню
В Бурятии выставят исцеляющую слух святыню
Общество, 05.06.2019
Прикоснуться к ней верующие смогут в Шулутском дацане
В Улан-Удэ ловят водителей, едущих в объезд Трубачеева по дворам
В Улан-Удэ ловят водителей, едущих в объезд Трубачеева по дворам
Общество, 05.06.2019
Жители близлежащих домов борются по-своему, обкидывая машины из окон  
В Улан-Удэ нашли опасные детские площадки
В Улан-Удэ нашли опасные детские площадки
Общество, 05.06.2019
Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг детских и спортивных площадок в Улан-Удэ

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^