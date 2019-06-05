Читинцы победили в командном первенстве и в абсолютной весовой категории
В Чите с 1 по 2 июня в КСЦ «Авиатор» состоялся Кубок Федерации кикбоксинга Забайкальского края в разделе «поинтфайтинг», посвящённый Дню защиты детей. В нём приняли участие 99 кикбоксеров из городов Читы, Шилки; посёлков Онохой (республика Бурятия), Агинское, Аэропорт, Новая Кука, Лесной городок; села Холбон.
По словам очевидцев, на параде открытия зал с трудом вместил всех участников турнира, а все поединки были зрелищными и захватывающими. Но самые зрелищные бои прошли в абсолютной весовой категории среди взрослых, где золото завоевал читинец Дмитрий Семенченко.
Первое общекомандное место завоевала команда из Читы СК «Академия кикбоксинга» (тренер Дмитрий Фёдоров). Второе место у команды из посёлка Лесной городок (тренер Иван Комогорцев). Бронза у команды из Агинского (тренер Валерий Санжижапов).
В Чите разыграли Кубок по кикбоксингу
Общество, Фото:
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