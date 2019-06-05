В Чите разыграли Кубок по кикбоксингу

Общество, Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

Читинцы победили в командном первенстве и в абсолютной весовой категории



В Чите с 1 по 2 июня в КСЦ «Авиатор» состоялся Кубок Федерации кикбоксинга Забайкальского края в разделе «поинтфайтинг», посвящённый Дню защиты детей. В нём приняли участие 99 кикбоксеров из городов Читы, Шилки; посёлков Онохой (республика Бурятия), Агинское, Аэропорт, Новая Кука, Лесной городок; села Холбон.



По словам очевидцев, на параде открытия зал с трудом вместил всех участников турнира, а все поединки были зрелищными и захватывающими. Но самые зрелищные бои прошли в абсолютной весовой категории среди взрослых, где золото завоевал читинец Дмитрий Семенченко.



Первое общекомандное место завоевала команда из Читы СК «Академия кикбоксинга» (тренер Дмитрий Фёдоров). Второе место у команды из посёлка Лесной городок (тренер Иван Комогорцев). Бронза у команды из Агинского (тренер Валерий Санжижапов).

