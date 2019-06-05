Бурятские борцы бегают с камнями в гору: видео

















В Аршане сборная Бурятии проводит первый этап подготовки к чемпионату России. Он состоится с 4 по 8 июля в Сочи. Путёвку на главный российский старт завоевали 19 бурятских спортсменов. В их числе семь молодых спортсменов впервые будут участвовать во взрослом чемпионате страны.



Чемпионат России станет отборочным турниром к предолимпийскому чемпионату мира в Нур-Султане (Казахстан).









Сборная Бурятии по вольной борьбе проводит тренировочные сборы в Аршане Тункинского района.- Здесь среднегорье. Побегаем, проведём ОФП, - рассказал главный тренер сборной Цыбик Максаров.Пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева в Facebook опубликовала видео с тренировки спортсменов. Они взбегают в гору с тяжёлыми камнями в руках. Трёхкратного чемпиона России Александра Богомоева двое его коллег по сборной попытались взять в «коробочку», но он смог от них убежать.