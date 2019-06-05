В кибертурнире участвовали студенты
Активисты ОНФ совместно с Бурятским республиканским индустриальным техникумом и одной из бизнес-школ впервые провели турнир по киберспортивной дисциплине Counter-Strike-Global Offensive. Мероприятие состоялось 1 июня в компьютерном клубе, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.
Всего в турнире приняли участие три отделения БРИТа в составе четырех команд – по одной от каждого отделения и одна сборная.
По итогам мероприятия победителем стало отделение железнодорожного транспорта. Ребята получили денежный сертификат в размере 10 тысяч рублей.
Второе место заняло отделение энергоснабжения, получившее сертификат в лазертаг-клуб на всю команду. Третье место заняло отделение металлообработки, а четвёртое досталось сборной команде.
В Бурятии провели турнир по Counter-Strike
Общество, Фото:
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