В Бурятии провели турнир по Counter-Strike

В кибертурнире участвовали студенты



Активисты ОНФ совместно с Бурятским республиканским индустриальным техникумом и одной из бизнес-школ впервые провели турнир по киберспортивной дисциплине Counter-Strike-Global Offensive. Мероприятие состоялось 1 июня в компьютерном клубе, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.



Всего в турнире приняли участие три отделения БРИТа в составе четырех команд – по одной от каждого отделения и одна сборная.



По итогам мероприятия победителем стало отделение железнодорожного транспорта. Ребята получили денежный сертификат в размере 10 тысяч рублей.



Второе место заняло отделение энергоснабжения, получившее сертификат в лазертаг-клуб на всю команду. Третье место заняло отделение металлообработки, а четвёртое досталось сборной команде.





