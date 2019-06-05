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Иркутские росгвардейцы выиграли чемпионат мира по армлифтингу

Иркутские росгвардейцы выиграли чемпионат мира по армлифтингу
Общество, 
Силачи получили звание «мастер спорта международного класса»

Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Иркутской области, прапорщики полиции Евгений Широков и Евгений Замарацкий стали победителями чемпионата мира по армлифтингу в весовой категории до 80 и до 90 килограммов.

Чемпионат мира проходил 1-2 июня в Выборге Ленинградской области. Состязания проводились в трёх дивизионах: «профессионалы», «любители» и «военные/МЧС/полиция». Более 100 силачей со всего мира: России, Грузии, Италии, Армении и Великобритании боролись за звание сильнейшего.

Спортсменам с помощью специальных гимнастических средств необходимо было поднять вес одной или двумя руками, и в таком состоянии зафиксировать результат.



Евгений Широков выступил в весовой категории до 80 килограммов в дисциплинах: «Русский кирпич» и «Русский хаб». Его соперниками стали около 30 спортсменов. Сотрудник иркутской Росгвардии показал лучшие результаты и занял первое место, установив при этом два мировых рекорда.

Евгений Широков заниматься армлифтингом начал 1,5 года назад, и в прошлом году он стал чемпионом Европы в этом виде спорта.

Прапорщик полиции Евгений Замарацкий также одержал победу в дисциплине «Русский кирпич» в весовой категории до 90 килограммов.

По итогам чемпионата сотрудникам ОМОН присвоено звание «мастер спорта международного класса», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
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