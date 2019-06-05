Иркутские росгвардейцы выиграли чемпионат мира по армлифтингу

Спортсменам с помощью специальных гимнастических средств необходимо было поднять вес одной или двумя руками, и в таком состоянии зафиксировать результат.











Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Иркутской области, прапорщики полиции Евгений Широков и Евгений Замарацкий стали победителями чемпионата мира по армлифтингу в весовой категории до 80 и до 90 килограммов.Чемпионат мира проходил 1-2 июня в Выборге Ленинградской области. Состязания проводились в трёх дивизионах: «профессионалы», «любители» и «военные/МЧС/полиция». Более 100 силачей со всего мира: России, Грузии, Италии, Армении и Великобритании боролись за звание сильнейшего.Евгений Широков выступил в весовой категории до 80 килограммов в дисциплинах: «Русский кирпич» и «Русский хаб». Его соперниками стали около 30 спортсменов. Сотрудник иркутской Росгвардии показал лучшие результаты и занял первое место, установив при этом два мировых рекорда.Евгений Широков заниматься армлифтингом начал 1,5 года назад, и в прошлом году он стал чемпионом Европы в этом виде спорта.Прапорщик полиции Евгений Замарацкий также одержал победу в дисциплине «Русский кирпич» в весовой категории до 90 килограммов.По итогам чемпионата сотрудникам ОМОН присвоено звание «мастер спорта международного класса», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.