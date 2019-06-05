Бурятский драмтеатр поедет по районам с проектом «Буряад театр на селе»
В июне Бурятский государственный академический театр драмы имени Хоца Намсараева проведёт в районах республики Кочевой театральный фестиваль «Буряад театр хүдөөдэ» («Буряад театр на селе»). Через проведение спектаклей, концертов, мастер- классов, творческих встреч организаторы хотят поспособствовать сохранению и развитию бурятского языка, повысить его социальный статус.
15 июня фестиваль пройдёт в Селенгинском районе. В селе Харгана в 14:00 зрители увидят спектакль «Үншэн сагаан ботогон» (Верблюжонок») (12+). А жители села Жаргаланта познакомятся в 18:00 с концертной программой «Шоу Олега Бабуева» (12+).
В Окинском районе фестиваль стартует 19 июня гала-концертами в сёлах Хужир и Саяны. На следующий день, 20 июня в 15:00 на сцене села Сорок состоится спектакль «BASAGANЭТИГЭЭРЭЙ» (16+). Этот же спектакль 21 июня в 18:00 увидят театралы села Орлик. В этот же день с утра для детей Орлика проведут обучающую сказку – мастер-класс. Завершится фестиваль в Орлике 22 июня гала-концертом.
В воскресенье 23 июня фестиваль переместится в Тункинский район. В 20:00 в киноконцертном зале санатория «Саяны» посёлка Аршан зрители смогут посмотреть спектакль «BASAGANЭТИГЭЭРЭЙ» (16+).
Как сообщает пресс-служба театра, проект осуществляется при поддержке Администрации Главы и Правительства РБ в рамках республиканской госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия».
Сёла Бурятии примут кочевой театральный фестиваль
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