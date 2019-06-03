Работа школьника из Бурятии стала шестой на конкурсе МВД России

Завершилось интернет-голосование за приз зрительских симпатий во всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа»



- Героический подвиг сотрудников органов правопорядка был воплощён в 95 творческих работах ребят от 6 до14 лет, присланных на конкурс со всех регионов нашей страны. Их оценивало жюри на региональном уровне, после чего всероссийские лидеры определены путём онлайн-голосования на официальном интернет-сайте МВД России и аккаунтах ведомства в социальных сетях. В голосовании за лучшую детскую работу приняли участие около 6 тысяч человек, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По результатам голосования победила работа 13-летней Елизаветы Спивачук из Нижегородской области. На втором месте коллективное творчество: 14-летней Анны Рузановой и 11-летних Ирины Кирюхиной и Виктории Сергеевой Саратовской области. Третье место занял 11-летний Алексей Смехов из Республики Карелия.



Участник от Бурятии – 11-летний Андрей Сахияев, ученик специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №2 – занял шестое место в интернет-голосовании.



