В Иволгинском дацане в Бурятии сыграли в Го

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований



Накануне, 1 июня, в Иволгинском дацане в Бурятии завершился первый день турнира по восточной стратегической игре Го на Кубок Буддийского университета. В соревнованиях приняло участие около 40 человек. Кроме участников из республики, испытать свои силы приехали участники из других городов, а также из соседней Монголии.



- Турнир по игре Го для нас очень интересен, прежде всего она развивает в человека стратегию, стратегическое мышление. При игре в Го у человека развиваются такие способности, которые могут помочь даже в трудных жизненных ситуациях. Очень большое количество вариантов рассматривается игры в Го, в отличии от шахмат, она более сложная. Если в шахматах уже чётко прописаны ходы и очень много правил, здесь правила свои есть, но они как бы не ограничивающие, - рассказал «Байкал-Daily» Дашибалданов Дымбрыл-Лама, ректор Буддийского университета.



Победителю вместе с Кубком Буддийского университета вручат ноутбук-трансформер Prestigio MultiPad Visconte S. Набор для игры Го получит серебряный призёр, а Smart-часы Xiaomi достанутся игроку, занявшему третье место. Также памятными призами отметят лучших среди женщин и детей.



Соревнования продолжаются сегодня, 2 июня.



Справка:



Го (вэйци) – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. На данное время Го – самая популярная настольная интеллектуальная игра в мир, более 50 миллионов людей играют в нее регулярно. Россия является сильнейшей страной Европы в этом виде спорта, более десяти лет прочно удерживая высшие позиции во всех дисциплинах. В 2020 году наша страна впервые примет чемпионат мира по игре Го в городе Владивосток.