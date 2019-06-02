Рецидивист ограбил улан-удэнца

Он выхвалит телефон



Днём 31 мая в полицию обратился улан-удэнец с заявление о грабеже. Он сообщил, что неизвестный возле дома на улице Комсомольская выхватил сотовый телефон. Ущерб составил 3,5 тысячи рублей.



Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый за особо тяжкое преступление 35-летний улан-удэнец. Украденное изъято.



В отношении злоумышленника избрана мера пресечения – подписка о невыезде.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



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