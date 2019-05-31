Литературные вечера в Иркутске посетят именитые гости

В начале июня пройдут литературные вечера «Этим летом в Иркутске»



В столице Приангарья в тринадцатый раз состоятся литературные вечера «Этим летом в Иркутске». Пройдут они с 2 по 6 июня в областной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. Иркутский драматический театр им. Н.П. Охлопкова, который является создателем проекта и много лет осуществлял его организацию, выступит в качестве главного партнёра мероприятий.



Программа мероприятий этого года, как и прежде, включает в себя знакомство сибиряков с современной российской литературой, презентацию новых книг, встречи с выдающимися деятелями культуры. Литературные вечера на этот раз посвящены Году театра в России, а также 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.



В Иркутск в этом году приедут генеральный директор творческо-координационного центра «ТЕАТР-ИНФОРМ» (г. Москва), генеральный продюсер федерального фестиваля «Театральный Олимп» (г. Сочи), театральный критик Ольга Сенаторова; писатель, журналист, прозаик, публицист, драматург, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству и Общественной палаты, член президиума Общества русской словесности Юрий Поляков; российский театральный публицист и критик, обозреватель «Литературной газеты», специальный корреспондент телеканала «Культура», член Союза журналистов и Союза театральных деятелей России Анна Кузнецова; заслуженный артист России, актёр театра и кино, продюсер, главный режиссёр Московского драматического театра «Человек» Владимир Скворцов.



2 июня на открытие литературных вечеров зрителей ждёт встреча со всеми участниками, а также презентация книги Юрия Полякова «Веселая жизнь, или Секс в СССР». В этот же день после спектакля «Халам-Бунду, или Заложники любви» автор пьесы Юрий Поляков ответит на вопросы зрителей. На следующий день пройдёт встреча «Слово и время. Литература и театр как способы отражения жизни» с театральным критиком Анной Кузнецовой.



4 июня состоится встреча с актёром и режиссёром Владимиром Скворцовым. Встреча под названием «Современный театр как социально-культурный институт. Проблемы, разногласия, решения» с театральным критиком Ольгой Сенаторовой запланирована 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Иркутской области.

