Заявки принимаются до 20 июня
В 2019 году в рамках Года театра в России театр «Ульгэр» проведёт в августе Байкальскую театральную школу для учеников старших классов. Она пройдёт с 5 по 15 августа в Энхалуке. Организаторы соберут 80 самых креативных, талантливых ребят со всей Бурятии – тех, кто желает соединить свою жизнь с театром.
В театральной школе под руководством специалистов Российского государственного института сценических искусств будут преподаваться такие дисциплины, как актёрское мастерство, режиссура, пластика, вокал, сценическая речь, искусствоведение и многое другое.
Цель проведения образовательной школы – собрать группу будущих студентов, кто в 2021 году по целевому набору отправится учиться в Санкт-Петербург.
Заявки принимаются до 20 июня по ссылке http://baikal_school.tilda.ws/
Байкальская театральная школа пройдёт в Бурятии
Общество, Фото:
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