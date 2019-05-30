Скончался директор Улан-Удэнского торгово-экономического техникума

Дмитрий Мункуев ушёл на 64-м году жизни



29 мая на 64-м году жизни скончался директор Улан-Удэнского торгово-экономического техникума Дмитрий Мункуев. Об этом сообщил в Facebook директор Иволгинского плодово-ягодного питомника Найдан Чимбеев.



Дмитрий Мункуев уроженец Кяхты. Окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности инженер-электрик, а затем Новосибирскую высшую партийную школу. В родном Кяхтинском районе работал первым заместителем главы района. В 2003 году был избран депутатом Народного Хурала третьего созыва. В парламенте Бурятии работал заместителем председателя комитета по социальной политике.



С 2007 году был директором Улан-Удэнского торгово-экономического техникума.



- Дмитрий Цыдендамбаевич был скромным, добрым и отзывчивым человеком. Пользовался большим уважением у своих коллег, земляков и оставил добрую память о себе, - отметил Найдан Чимбеев.



Гражданская панихида состоится 31 мая в 10.30 часов по ул. Боевая 7А.

