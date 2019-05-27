В карнавальном шествии приняло участие рекордное количество горожан
25 мая ярким карнавальным шествием отметили ангарчане 68-й день рождения города. Тема карнавального шествия этого года – «Весь мир – театр, а мы – актёры...».
Праздник традиционно открыл церемониальный отряд барабанщиц «Виват, Ангарск!». За ним прошли ярким праздничным шествием по улицам города более 35 колонн из почти 100 предприятий, организаций и учреждений культуры, образования, спорта; а также общественников и активных жителей. В целом число участников карнавала было рекордным – достигло порядка 11 тысяч человек.
Участники карнавала соревновались в креативе, необычности и оригинальности костюмов, зажигательных танцах. Так, работники ангарского Водоканала, которые стали победителями карнавального шествия, предстали в образах тридцати трёх богатырей с дядькой Черномором и вызвали шквал аплодисментов. Всех призёров в разных номинациях отметили дипломами и призами.
Праздничные мероприятия продолжились в течение всего дня – весь город превратился в одну большую театральную площадку. Завершились они концертом и фейерверком на площади перед стадионом «Ангара», сообщает пресс-служба администрации города.
Ангарск отметил 68-летие карнавалом
Общество, Фото:
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