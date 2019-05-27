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В мае пенсионеры Бурятии получат доплату к пенсии сверх прожиточного минимума

В мае пенсионеры Бурятии получат доплату к пенсии сверх прожиточного минимума
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
1 апреля был принят закон, который внёс изменения в порядок индексации пенсий неработающим пенсионерам

Выплата пенсий с учётом перерасчёта для 42,9 тысяч неработающих пенсионеров Бурятии была произведена в мае. Об этом сообщили в пресс-службе ОПФР по Бурятии.

- Ежегодная индексация выплат происходила без учёта прожиточного минимума пенсионера в регионе, поэтому каждая новая индексация увеличивала размер пенсии, но уменьшала размер социальной доплаты. В результате размер получаемых пенсионером средств после индексации мог не измениться, то есть остаться на уровне прожиточного минимума. По Бурятии на 2019 год прожиточный минимум пенсионера установлен в размере 8846 руб. Согласно внесённым изменениям, сначала неработающему пенсионеру установлена социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума в регионе. Затем - осуществлена индексация пенсии и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации его пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году. При этом важно помнить, что размеры индексации страховых пенсий у каждого человека индивидуальны и зависят от его стажа и заработка, - поясняют в Отделении Пенсионного фонда.

То есть: раньше – каждая индексация увеличивала размер пенсии, но уменьшала размер социальной доплаты. По новому закону индексация не уменьшает размер социальной доплаты и платится сверх прожиточного минимума.

Если размер пенсии в 2018 году составлял 8 000 руб. без учета социальной доплаты, то с 01.01.2019 индексация размера пенсии составляет 564 руб., и назначена социальная доплата в размере 282 руб. до уровня прожиточного минимума 8 846 руб. По новому закону сверх прожиточного минимума была начислена сумма индексации пенсии, т.е.564 руб.

Новый порядок распространён и на прошедшую в январе 2019 года индексацию страховых пенсий, и на индексацию ежемесячных денежных выплат, которая прошла с 1 февраля, а также на социальные пенсии, которые были проиндексированы с 1 апреля.

Соответственно, в мае получателям страховых пенсий была произведена выплата с доплатой за январь, февраль, март и апрель. Получателям социальных пенсий – с доплатой за апрель, поскольку индексация социальных пенсий была произведена в апреле. Всего в Бурятии 30,4 тыс. получателей страховой пенсии получили выплату с доплатой за январь-апрель, и 12,5 тыс. получателей социальной пенсии с доплатой за апрель.

Гражданам, выходящим на пенсию в течение 2019 года, до конца года будут устанавливать федеральную социальную доплату до уровня прожиточного минимума в регионе в сумме 8 846 руб. Перерасчет суммы индексаций пенсий и социальных выплат сверх прожиточного минимума им будет произведена с января 2020 года.



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