Иркутская сборная стала третьей по дзюдо

11 медалей завоевали дзюдоисты Приангарья на Спартакиаде учащихся России



Спортсмены Иркутской области завоевали 11 медалей на II этапе IX летней Спартакиады учащихся России по дзюдо, который завершился 19 мая в Абакане. Соревнования проходили среди девушек и юношей до 18 лет. В командном зачёте сборная Приангарья заняла третье место.



Золотую медаль в весовой категории свыше 90 кг завоевал Владислав Дорофеев. Серебряным призёром в весе до 60 кг стал Семен Маслов. Бронзовые медали выиграли Роман Демитров (весовая категория до 50 кг), Николай Цветков (до 66 кг) и Санжарбек Темиров (до 73 кг).



На этом турнире дзюдоистки Приангарья завоевали шесть бронзовых наград. Так, бронзовыми призёрами стали Мария Перминова (весовая категория до 40 кг), Любовь Власова (до 44 кг), Валерия Адаховская (до 48 кг), Александра Васильева (до 57 кг), Ирина Боровицкая (до 70 кг) и Виктория Киселёва (свыше 70 кг).



В финальных соревнованиях по дзюдо IX летней Спартакиады учащихся России примет участие Владислав Дорофеев. Турнир будет проходить с 11 по 14 июля в Череповце. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Иркутской области.

