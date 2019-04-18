Соревнование состоится 27 апреля в Красноярске
Хореографические коллективы Забайкальского края пригласили принять участие в турнире на Кубок Сибирского Федерального округа по народным танцам, который пройдет 27 апреля в Красноярске.
Кубок Сибирского федерального округа является отборочным этапом Чемпионата России по народным танцам. В Кубке может принять участие любой хореографический коллектив Сибирского региона.
Чемпионат России по народным танцам – ежегодное федеральное соревнование хореографических коллективов, призванное определить Чемпионов России по народному танцу в трёх возрастных категориях: детской, юношеской и молодежной, а также в номинации «народная стилизация». Чемпионат состоит из восьми Кубков федеральных округов и дополнительного отборочного этапа – Открытого Кубка в Казани. Чемпионат заканчивается Финальным этапом в Москве, в котором участвуют сильнейшие коллективы от каждого федерального округа.
Учредитель Чемпионата – автономная некоммерческая организация «Творческое Объединение «Салют Талантов». Художественным руководителем Чемпионата с 2016 года является легенда прославленного Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка», народная артистка России, профессор Мира Михайловна Кольцова, сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкальского края.
Забайкалье пригласили на Кубок СФО по народным танцам
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