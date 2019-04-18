В улан-удэнской колонии показали новый бурятский фильм

Осуждённым представили картину «На берегу мечты»
В улан-удэнской исправительной колонии № 7 для женщин состоялась встреча осуждённых с режиссёром фильма «На берегу мечты» Баиром Уладаевым и актёром Алексеем Суворовым. Встречу организовали сотрудники отдела по воспитательной работе и педагоги вечерней школы.
Баир Уладаев и Алексей Суворов рассказали, как создавался фильм, о его сюжете, персонажах, а также явлениях, отражённых в ленте.
В конце встречи осуждённые сделали гостям подарок – сборник творческих работ и куклы. Их женщины сделали своими руками.
Как сообщал «Байкал-Daily», драматический фильм «На берегу мечты» вышел на экраны весной 2019 года
. Это история тяжело раненного солдата, потерявшего во время военных действий свою младшую сестру. Он спасает девочку, которая сбежала из детдома и замерзала на дороге. Так начинается дружба двух одиноких людей.
В республике пройдёт ежегодный всероссийский субботник
Лидерами оказались Чукотка и Магадан
В дело вмешалась прокурорская проверка
Леса решили сажать «всем миром»
Мероприятия завершились выступлением Могойтуйского народного театра
В рамках мероприятия каждое подразделение будет приведено в различные степени боевой готовности
На выставке будут представлены работы, выполненные в разных видах и жанрах изобразительного искусства
Аварию устраняли более двух часов
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 апреля по республике без осадков
Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» пройдёт в столице Забайкалья
Стартовали профилактические мероприятия по предупреждению распространения наркомании
Победители отправятся на всероссийские соревнования в Москву
Официальная тема акции – «Весь мир – театр»
Родители и учителя в соцсетях скажут слова поддержки перед ЕГЭ
Завершатся торжественные мероприятия праздничным фейерверком