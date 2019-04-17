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Новая школа в пригороде Улан-Удэ будет состоять из восьми блоков

Новая школа в пригороде Улан-Удэ будет состоять из восьми блоков
Общество,  Фото:минстрой Бурятии
Школу планируется завершить уже в декабре 2019 года

В селе Поселье Иволгинского района возводят школу. На сегодняшний день там залит фундамент, подняты первые этажи блока В и Д. Строительство школы на 450 мест в Поселье ведётся по типовому проекту, вошедшему в федеральный реестр экономически эффективной проектной документации для повторного использования.

Согласно проекту, здание школы будет состоять из восьми блоков разной этажности и иметь в плане Г- образную форму. Все блоки будут соединяться между собой. Внешняя форма будет отражать сложность функционального процесса, требующего разделения детей по возрастным группам. В связи с этим, проектом предусмотрены три главных входных узла для младшей и старшей школ, а также центральный.

- Здание будет состоять из 2-х этажных учебных блоков «Б», «В», «Г», «Д»; одноэтажных блоков «И» (пищеблок), «Е» (спортзал) и «Ж»; трёхэтажного центрального блока «А». Высота этажей всех блоков 3,6 м, кроме блока «А» - 3,9 м и блока «Е» - 7,0 м, - сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.



Здание школы планируется оборудовать лифтом и подъёмной платформой для маломобильных граждан.

Участок территории школы будет разделён на 3 зоны: физкультурно – спортивную, отдыха и хозяйственную. Физкультурно-спортивная зона будет размещена в северной части, слева от здания школы. Там запроектированы поле для игры в футбол, площадка для игры в баскетбол и волейбол, беговая дорожка. Зона отдыха будет располагаться вблизи от учебного блока, что позволит пребывать там школьникам в перерывах между уроками. Хозяйственная зона имеет отдельный въезд и будет размещаться со стороны производственных помещений столовой.

Перед началом строительства была исследована почва по микробиологическим, паразитологическим, санитарно – гигиеническим показателям, проведены радиационно-экологические исследования. Исследования показали, что концентрация всех анализируемых веществ в почве не превышает существующие гигиенические нормативы и соответствует требованиям СанПина.

Строительство школы обойдётся федеральному и республиканскому бюджетам в 431 млн. рублей (из них из федерального бюджета – почти 423 млн. рублей).



По последним данным, 780 детей от 7 до 18 лет проживают в Поселье Иволгинского района, но обучаются в образовательных учреждениях за пределами села. Благодаря строительству новой школы в Поселье разгрузятся школы: №№54, 44, 8, 37, 33, 40, 14, 9, 4, Иволгинского района – Сужинская школа, и школы других районов региона.

Строительство новой школы планируется завершить в декабре 2019 года, уточнили в минстрое Бурятии.
школы правительство республики
 
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