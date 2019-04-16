Выдача началась вчера
Выдача месячных проездных билетов на проезд по сезонным (садоводческим) маршрутам на территории Иркутской области на май началась с 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
- Для получения проездных билетов необходимы документ, удостоверяющий личность, и решение о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным маршрутам в летний период, выданное управлением социальной защиты населения по месту жительства гражданина, - рассказал Владимир Родионов.
Право на бесплатный проезд в садоводства в Иркутской области имеют все категории граждан, для которых эта льгота предоставляется по федеральному законодательству. А также региональные льготники: ветераны труда, граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года; люди, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лица, награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; реабилитированные; жертвы политических репрессий.
Подробный список пунктов выдачи проездных билетов можно найти на сайте профильного регионального министерства.
Период действия бесплатных проездных начинается с 1 мая и заканчивается 30 сентября.
В Иркутской области выдают проездные по садоводческим маршрутам
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На различных площадках форум соберёт около 1700 участников
Спортсменкам 13 лет
Выдача началась вчера
В Омске с 13 по 14 апреля состоялся всероссийский турнир «Сибирский медведь» по армрестлингу
Здесь есть и тренажёрный зал, и восстановительный центр
Стоимость билета для пенсионера составит 300 рублей
Побороться за корону могут представительницы Бурятии
Прощание с Анатолием Голых состоится в четверг
Лидер группы Александр Архинчеев профессионально исполняет и аранжирует бурятские сказания и эпосы-улигеры, владеет горловым пением
Для поклонения мощи были выставлены на плацу соединения воздушно-десантных войск
«Она совершает гороо внутри дворца, спит на стуле и ластится к посетителям», рассказывают про неё
Организаторы фестиваля отметили дипломами и грамотами работу лучших редакций
Всего к проверке привлечено более тысячи военнослужащих
Традиция почитания Калачакры идёт по линии преемственности от самого Будды Шакьямуни
90-летняя Ангела Воробьёва каждый день обливается холодной водой и ходит несколько километров