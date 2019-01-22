Победители соревнования поедут на всероссийскую олимпиаду
23 января в стенах Бурятского государственного университета пройдёт региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике (практическая часть), сообщает пресс-служба минобрнауки республики.
- Олимпиада проводится с целью выявления одарённых и способных детей. Победители регионального этапа будут представлять Бурятию на всероссийском этапе, - отметили в министерстве.
Испытания по физике проводятся в 2 тура. В теоретическом туре школьники решали различные задачи. Во втором туре юным физикам предстоит применить свои знания на практике.
В Улан-Удэ приедут лучшие юные физики со всей республики
Общество, Фото:
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