В Улан-Удэ приедут лучшие юные физики со всей республики

Победители соревнования поедут на всероссийскую олимпиаду



23 января в стенах Бурятского государственного университета пройдёт региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике (практическая часть), сообщает пресс-служба минобрнауки республики.



- Олимпиада проводится с целью выявления одарённых и способных детей. Победители регионального этапа будут представлять Бурятию на всероссийском этапе, - отметили в министерстве.



Испытания по физике проводятся в 2 тура. В теоретическом туре школьники решали различные задачи. Во втором туре юным физикам предстоит применить свои знания на практике.





