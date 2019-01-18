В Улан-Удэ покажут фильм «Я волонтёр»

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30 января в 12 часов в зрительном зале в культурно-досуговом центре «Заречный» Улан-Удэ состоится бесплатный показ фильма о героях нашего времени «Я волонтёр. Истории неравнодушных». Покажут ленту учащимся школы № 8.- «Я волонтёр. Истории неравнодушных» - главный фильм года о добровольцах, настоящих героях нашего времени, подвиг которых обычно остаётся незамеченным. Это картина о людях, которые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и пожилым по всей России и в самых отдалённых уголках планеты. Потому что для них нет чужой беды. Фильм «Я волонтёр. Истории неравнодушных» - документальная полнометражная картина о добровольцах, созданная в рамках медиапроекта #Я Волонтёр, - рассказали организаторы.Предполагаемое количество зрителей - 120 человек.