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Улан-удэнцам напомнили, куда сдать ртутные лампы

Улан-удэнцам напомнили, куда сдать ртутные лампы
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
Управляющие компании такие лампы принимают бесплатно

Улан-удэнцы отработанные ртутьсодержащие лампы могут сдать в управляющую компанию или ТСЖ. Там их принимают бесплатно, поскольку согласно закону все расходы на организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их передачу в специализированные организации должны быть включены в договор управления многоквартирными домами, сообщает управление по информационной политике.

В Улан-Удэ определены места первичного сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от граждан, проживающих в частном секторе с отсутствием обслуживающих организаций и ТСЖ.

Адреса установки модульных контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп:

- ул. Краснодонская 3 «б»;

- ул. Октябрьская 50;

- пер. Загородный 5;

- ул. Мерецкова 34;

- ул. Воровского 17.
лампы накаливания
 
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