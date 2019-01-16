Улан-удэнцам напомнили, куда сдать ртутные лампы

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Управляющие компании такие лампы принимают бесплатно



Улан-удэнцы отработанные ртутьсодержащие лампы могут сдать в управляющую компанию или ТСЖ. Там их принимают бесплатно, поскольку согласно закону все расходы на организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их передачу в специализированные организации должны быть включены в договор управления многоквартирными домами, сообщает управление по информационной политике.



В Улан-Удэ определены места первичного сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от граждан, проживающих в частном секторе с отсутствием обслуживающих организаций и ТСЖ.



Адреса установки модульных контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп:



- ул. Краснодонская 3 «б»;



- ул. Октябрьская 50;



- пер. Загородный 5;



- ул. Мерецкова 34;



- ул. Воровского 17.

