Управляющие компании такие лампы принимают бесплатно
Улан-удэнцы отработанные ртутьсодержащие лампы могут сдать в управляющую компанию или ТСЖ. Там их принимают бесплатно, поскольку согласно закону все расходы на организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их передачу в специализированные организации должны быть включены в договор управления многоквартирными домами, сообщает управление по информационной политике.
В Улан-Удэ определены места первичного сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от граждан, проживающих в частном секторе с отсутствием обслуживающих организаций и ТСЖ.
Адреса установки модульных контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп:
- ул. Краснодонская 3 «б»;
- ул. Октябрьская 50;
- пер. Загородный 5;
- ул. Мерецкова 34;
- ул. Воровского 17.
Улан-удэнцам напомнили, куда сдать ртутные лампы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Окунуться в воду нельзя людям с хроническими заболеваниями
Управляющие компании такие лампы принимают бесплатно
Он будет проходить 20 января
Скончался прославленный лучник Мэлс Дабаев
Состязания прошли в Иркутской области
Представительницам слабого пола предстоит освоить специальности командира танка, наводчика-оператора, механика-водителя
Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование
Молодые сотрудники обещали с честью и достоинством исполнять свои обязанности
Новое фондовое оборудование хранит уникальные экспонаты.ФОТО
В мероприятии приняли участие более 11 тысяч человек
Тренеры Бурятии признались, что вынуждены играть на снегу. ВИДЕО
15 января с улиц города вывезен 841 кубометр снега
Соревнования прошли в Кабанском районе
Максим Дашинимаев в небольшом ролике рассказал об истории, быте и культуре бурят, перекочевавших из России в Китай
В округе пройдут различные мероприятия, посвящённые празднику Белого месяца