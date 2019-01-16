В Бурятии проверили владельцев оружия



В рамках акции росгвардейцы проверили места хранения оружия, обследовали жилые объекты и места хранения личного имущества граждан.



Во время новогодних праздников инспекторы Росгвардии посетили более 100 владельцев, которым напомнили о мерах безопасности при обращении с огнестрельным оружием, требованиях по его хранению и об ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия.



Также сотрудники вневедомственной охраны рассказали гражданам о возможностях технической охраны в сфере обеспечения имущественной безопасности, раздали памятки с правилами, как уберечь своё жилье от преступных посягательств.



В период проведения акции сотрудники вневедомственной охраны обследовали более 100 квартир, домов, гаражей и других мест хранения личного имущества граждан, порядка 50 объектов. По результатам агитационно-разъяснительного мероприятия с жителями региона принято под охрану 53 квартиры и 30 объектов.



В акции «Безопасный Новый год» приняли участие более 70 сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии по Бурятии.



За новогодний период в Бурятии правонарушений в сфере оборота гражданского оружия не допущено.



Всего на территории республики зарегистрировано более 23 тысяч владельцев оружия. Только в прошлом году было выявлено более 1800 нарушений правил хранения.



За различные нарушения изъято порядка 1200 единиц оружия. За этот же период сотрудники лицензионно-разрешительной работы осуществили проверку 200 юридических лиц, при этом было выявлено 16 нарушений.



Руководители организаций привлечены к административной ответственности, в отношении них были составлены протоколы, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.