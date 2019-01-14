Появилась третья часть бурятской криминальной драмы «Решала. Нулевые»









В третьей части «Решалы» расскажут о братьях: Решалы и Каше, роль которого исполняет Александр Фролов, до того, как вышла первая часть киноленты.









Как сообщал «Байкал-Daily» , в 2017 году бурятский фильм «Решала-2» стал последним окупившимся в прокате российским фильмом. Режиссёром картины стал Роман Асхаев, главные роли сыграли Александр Фролов, Моисей Куртанидзе и Константин Озёров. Тогда фильм посмотрели в 60 городах России и 40 Казахстана. В третьей части «Решалы» расскажут о братьях: Решалы и Каше, роль которого исполняет Александр Фролов, до того, как вышла первая часть киноленты.

Криминальная драма «Решала. Нулевые» готов к выходу. Об этом сообщил исполнитель главной роли Константин Озеров. По всей вероятности, картина выйдет уже в следующем месяце.- Фильм Решала-3 «Решала. Нулевые» полностью готов к выходу! Мы с командой «БайкалКино» с нетерпением ждём его выхода. Это зависит уже не от нас. Обещали февраль... ждём, друзья, - сообщил Константин Озеров на своей странице «ВКонтакте».