В Бурятии выберут лучший социальный проект

Победители представят республику на всероссийском конкурсе



Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года» проводится Российским государственным социальным университетом при поддержке минэкономразвития России и агентства стратегических инициатив с 2015 года. За это время в нем приняло участие 927 проектов из более чем 60 регионов страны.



Конкурс проводится для выявления лучших проектов в социальном предпринимательстве. Его участниками могут стать коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, а также социально ориентированные некоммерческие организации.



Для участия в региональном этапе конкурса необходимо до 20 ноября подать заявку на официальном портале konkurs.rgsu.net, сообщает пресс-служба минэкономики Бурятии.



Победители определяются по нескольким номинациям:



- «Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечению в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»;



- «Лучший социальный проект года в области социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»;



- «Лучший социальный проект года в сфере государственно-частного партнёрства в области разработки и производства технических средств реабилитации инвалидов, оказания реабилитационных услуг, подбора и обучения пользованию технических средств реабилитации для инвалидов»;



- «Лучший социальный проект года в области физической культуры и массового спорта для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»;



- «Лучший социальный проект года в области дополнительного образования детей»;



- «Лучший социальный проект года в области культурнопросветительской деятельности».

