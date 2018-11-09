Победители представят республику на всероссийском конкурсе
Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года» проводится Российским государственным социальным университетом при поддержке минэкономразвития России и агентства стратегических инициатив с 2015 года. За это время в нем приняло участие 927 проектов из более чем 60 регионов страны.
Конкурс проводится для выявления лучших проектов в социальном предпринимательстве. Его участниками могут стать коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, а также социально ориентированные некоммерческие организации.
Для участия в региональном этапе конкурса необходимо до 20 ноября подать заявку на официальном портале konkurs.rgsu.net, сообщает пресс-служба минэкономики Бурятии.
Победители определяются по нескольким номинациям:
- «Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечению в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»;
- «Лучший социальный проект года в области социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»;
- «Лучший социальный проект года в сфере государственно-частного партнёрства в области разработки и производства технических средств реабилитации инвалидов, оказания реабилитационных услуг, подбора и обучения пользованию технических средств реабилитации для инвалидов»;
- «Лучший социальный проект года в области физической культуры и массового спорта для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»;
- «Лучший социальный проект года в области дополнительного образования детей»;
- «Лучший социальный проект года в области культурнопросветительской деятельности».
В Бурятии выберут лучший социальный проект
Общество, Фото:
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