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Моринхуурист возрождает на Ольхоне бурятский язык

Моринхуурист возрождает на Ольхоне бурятский язык
Общество, 
Проснувшийся дар помогает ему передать своё умение другим мастерам

Баир Цыденов, мастер по изготовлению моринхууров, последние полгода живёт на Ольхоне. Туда его пригласил мэр Ольхонского района для того, чтобы он помог научить людей изготавливать древний музыкальный инструмент. Об этом он рассказал в своём интервью «Байкал в наследие».



История знакомства с моринхууром началась задолго до того, как он начал работать над их созданием. Первый раз поиграть на этом инструменте ему удалось в далёком 1993 году, тогда его зацепил ни на что не похожий звук, и он решил создать свой моринхуур. Но мечту всей жизни пришлось отложить. Баир начал мастерить простые столы и стулья.

- Всё это было как-то незаконченным, душа не лежала, вот два года назад я вспомнил про заветную мечту и начал создавать моринхууры и остановился на этом, - рассказывает Баир.

Свой первый моринхуур он сделал из фанеры и назвал его просто: «моринхуурчик». Постепенно Баир Цыденов наращивал мастерство, экспериментировал со звуком, используя различные материалы – берёзу, ель, кедр.

- Первые моринхууры у меня пошли два года назад, в настоящее время делаю мастер-классы. Хочу, чтобы не только я умел делать, но и все, кто желает испытать звук моринхуура на себе, - поделился мастер.

В мае этого года на его мастер-класс в Биликтуй пришёл мэр Ольхонского района и предложил ему работать на острове, чтобы он помог научить людей изготавливать древние бурятские монгольские моринхууры.

- Так в Харанцах мы организовали первую мастерскую. На Ольхоне, как и в Биликтуе, юрта своя, всё есть как у патриотического народа. Они предоставили мне свою творческую мастерскую, где я обучаю народ, - рассказывает мастер.

Баир считает, что его проснувшийся дар передали его предки. Все они мастеровые люди, работали по металлу и дереву.

- Мой дядя Цыденов Эрдени Дамбаевич закончил в Ленинграде художественную академию, был первым скульптурам Бурятии, он создал скульптуру «Гостеприимная Бурятия», видимо у меня тоже есть эта информация в ДНК, и проснулась она у меня два года назад, - улыбаясь, говорит Баир.

Благодаря новому учителю ольхонские дети стали узнавать уже почти забытый на острове бурятский язык через песни и народное творчество.


Как сообщал «Байкал-Daily», именно этот мастер в феврале этого года изготовил для российской певицы Аниты Цой эксклюзивный моринхуур. На работу Баир Цыденов потратил порядка трёх недель, стоимость инструмента составила около 35 тысяч рублей.
морин-хуур Ольхон бурятский язык
 
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