В Улан-Удэ без осадков и до +2

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 ноября по республике местами небольшой, умеренный снег, днём по южной половине без осадков



Ветер северо-западный 4-9, местами порывы до 13-18 м/с, слабые метели. Температура ночью 10-15, при снеге 0-5, по северным районам 16-21 мороза, днём от 3 тепла до 2 мороза, по северным районам 6-11 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 8-10 мороза, днём 0-2 тепла.



