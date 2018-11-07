По данным Бурятского гидрометцентра, 7 ноября по республике местами небольшой, умеренный снег, днём по южной половине без осадков
Ветер северо-западный 4-9, местами порывы до 13-18 м/с, слабые метели. Температура ночью 10-15, при снеге 0-5, по северным районам 16-21 мороза, днём от 3 тепла до 2 мороза, по северным районам 6-11 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 8-10 мороза, днём 0-2 тепла.
В Улан-Удэ без осадков и до +2
Общество, Фото:
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