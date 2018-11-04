Мужчина уже привлекался за аналогичное преступление
В Улан-Удэ осудили мужчину, который приобрёл и хранил при себе наркотическое средство – каннабис без цели сбыта.
- С учётом собранных доказательств и того, что подсудимый ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения суд посчитал, что его вина доказана органами предварительного расследования, а его действия правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере», - сообщают в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Ранее улан-удэнец уже привлекался за аналогичное преступление.
Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию дела, также у него есть двое несовершеннолетних детей.
Суд признал его виновным и оштрафовал на 25 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
В Улан-Удэ осудили отца двоих детей за хранение наркотиков
Общество, Фото:
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