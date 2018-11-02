Морозы и небольшой снег в праздничные выходные пообещали синоптики жителям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области
Об этом сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.
По Бурятии в субботу местами небольшой снег. В воскресенье и понедельник преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, днем с порывами до 16 метров в секунду. Температура ночью -12…-17, по северу до -24 градусов. Днем -3…-5, местами до -9 градусов.
Праздничные выходные в Бурятии будут морозными
Общество, Фото:
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