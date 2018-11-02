Праздничные выходные в Бурятии будут морозными

Морозы и небольшой снег в праздничные выходные пообещали синоптики жителям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области



Об этом сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.



По Бурятии в субботу местами небольшой снег. В воскресенье и понедельник преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, днем с порывами до 16 метров в секунду. Температура ночью -12…-17, по северу до -24 градусов. Днем -3…-5, местами до -9 градусов.





