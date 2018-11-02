В Бурятию за неделю привезли 1,2 млн яиц



В Сотниково за неделю проконтролировали перевозку 150 тонн продукции животного происхождения.



Специалисты проверили перевоз 1,2 млн куриных яиц, 53 тонн мороженой рыбы, двух тонн говядины, 40 тонн свиного шпика, 19 тонн мясных консервов. Также проверили 19 тонн корма для животных, 8 тонн молока и 9 тонн колбасных изделий.



Нарушений правил перевозки грузов не нашли. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

