Из Бурятии в Байкальск везли скот без документов

Владельца оштрафовали



1 ноября на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке Иркутской области выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному контролю.



Из Тункинского района Бурятии в город Байкальск перевозили три головы крупного рогатого скота без ветеринарно-сопроводительных документов.



Владелец груза привлечён к административной ответственности. Его оштрафовали, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

