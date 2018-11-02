Владельца оштрафовали
1 ноября на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке Иркутской области выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному контролю.
Из Тункинского района Бурятии в город Байкальск перевозили три головы крупного рогатого скота без ветеринарно-сопроводительных документов.
Владелец груза привлечён к административной ответственности. Его оштрафовали, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Из Бурятии в Байкальск везли скот без документов
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