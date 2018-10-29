В ходе рейда проверяли сопроводительные документы на древесину
Проверки проводились на всей территории республики не только на территории лесного фонда, но и на дорогах общего пользования. Совместно с ГИБДД было проверено 184 транспортных средства. В ходе проведённого мероприятия выявлено 6 нарушений, по каждому случаю приняты меры административного характера.
С начала года агентством проведено 1122 проверочных мероприятия на предмет наличия и правильности оформления сопроводительного документа, совместно с МВД проведено 485 мероприятий, проверено 724 сопроводительных документа, выявлено 20 административных правонарушений, по всем выявленным случаям составлены административные протокола и направлены в суд для принятия правового решения.
Также проверка сопроводительных документов проводилась на портале единой государственной автоматизированной информационной системе учёта древесины и сделок с ней.
В ходе проверки проверялась достоверность данных о сделках с древесиной, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии прошла операция «Лесовоз»
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В ходе рейда проверяли сопроводительные документы на древесину
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