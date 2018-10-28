Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Октября

27 Октября

26 Октября

Популярное

В Бурятии внутри стеклопакета проявился облик Будды

В Бурятии внутри стеклопакета проявился облик Будды
Общество,  Фото:Эрдэни Дымчиков
Чудо запечатлели в Заиграевском районе

В селе Дабаты Заиграевского района Бурятии зафиксировали явление, которому не могут дать объяснения. В доме-музее буддийского учителя Агван-Нима багшы чудесным образом проявился облик Будды. Он появился внутри стеклопакета пластикового окна, который вымыли с обеих сторон. Явлению уже три года. О чуде сообщил Эрдэни Дымчиков, бывший замминистра спорта и молодёжной политики Бурятии.

«Сенсация!!! Мы посетили ступу в Агван Нимы в Дабатах и там внутри музея, на окне, три года назад появился облик Будды. Этот стеклопакет, который мыли с двух сторон, думая, что стекло просто грязное. Но ничего не получилось. Облик Будды был внутри стеклопакета. Вот такие чудеса!» - поделился Дымчиков.

Он приложил фотографии, сделанные внутри музея. 










Дом-музей памяти буддийского авторитета, бывшего настоятеля Гоман дацана Индии Агван-Нимы Цыдыпдоржиева был возведён в Дабатах, так как отсюда родом сам буддийский учитель. Также здесь находится буддийский субурган.

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом на территории Шулутского дацана чудесным образом обнаружили реликвию, которая считалась уничтоженной больше 80 лет назад. Находка исцеляет слух, уже есть люди, которым она помогла, утверждают ламы.

буддизм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В песне рэпера Хаски из Улан-Удэ нашли призыв к каннибализму
В песне рэпера Хаски из Улан-Удэ нашли призыв к каннибализму
Общество, 28.10.2018
Концерты одного из самых популярных рэперов России находятся под угрозой срыва
В Байкальском заповеднике живут соболи Гром и Тучка
В Байкальском заповеднике живут соболи Гром и Тучка
Общество, 28.10.2018
Соболи живут в вольере в визит-центре «Байкал заповедный»
В улан-удэнском отделе полиции появятся новые лекарства
В улан-удэнском отделе полиции появятся новые лекарства
Общество, 28.10.2018
Председатель Общественного совета при УМВД России по Улан-Удэ Денис Леонов и член совета Бадарма Гомбоева посетили отдел полиции №2 на ул. Цыбикова, 3
В Улан-Удэ отключали тепло в перинатальном центре
В Улан-Удэ отключали тепло в перинатальном центре
Общество, 28.10.2018
Также под отключение попали соседние дома
В Бурятии прошёл финал автогонок «Сибирской Кросс Серии» (фоторепортаж)
В Бурятии прошёл финал автогонок «Сибирской Кросс Серии» (фоторепортаж)
Общество, 28.10.2018
В Нюки съехались автолюбители трёх регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с крупных автогонок
В Улан-Удэ посадили аллею возле школы имени Алдара Цыденжапова
В Улан-Удэ посадили аллею возле школы имени Алдара Цыденжапова
Общество, 28.10.2018
Вместе с детьми работали участники боевых действий
В Улан-Удэ до +9
В Улан-Удэ до +9
Общество, 28.10.2018
Осадков сегодня в городе не ожидается
В Улан-Удэ пройдёт занятие клуба «Садовод»
В Улан-Удэ пройдёт занятие клуба «Садовод»
Общество, 27.10.2018
Структура занятий включает лекции, практические занятия и агротренинги
Забайкалка перевела мошенникам 129 тысяч
Общество, 27.10.2018
Мошенники сообщили женщине, что для получения положенной компенсации ей нужно перечислить средства им на счёт
В ВВО организована горячая линия по вопросам призыва
Общество, 27.10.2018
На территории округа продолжается осенняя призывная кампания
Исполнитель из Улан-Удэ записал трек с певицей Ханной
Исполнитель из Улан-Удэ записал трек с певицей Ханной
Общество, 27.10.2018
Рэпер Luxor и певица Ханна представили композицию «Нарушаем правила»
Турнир по бурятской борьбе состоялся в Иркутской области
Общество, 27.10.2018
На борцовской юрте имени Геннадия Манжуева установили мемориальную доску
В Улан-Удэ прошёл посвящённый столетию ВЛКСМ праздник (фоторепортаж)
В Улан-Удэ прошёл посвящённый столетию ВЛКСМ праздник (фоторепортаж)
Общество, 27.10.2018
На концерте выступили творческие коллективы, артисты столицы Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^