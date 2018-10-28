В Бурятии внутри стеклопакета проявился облик Будды

В селе Дабаты Заиграевского района Бурятии зафиксировали явление, которому не могут дать объяснения. В доме-музее буддийского учителя Агван-Нима багшы чудесным образом проявился облик Будды. Он появился внутри стеклопакета пластикового окна, который вымыли с обеих сторон. Явлению уже три года. О чуде сообщил Эрдэни Дымчиков, бывший замминистра спорта и молодёжной политики Бурятии.
«Сенсация!!! Мы посетили ступу в Агван Нимы в Дабатах и там внутри музея, на окне, три года назад появился облик Будды. Этот стеклопакет, который мыли с двух сторон, думая, что стекло просто грязное. Но ничего не получилось. Облик Будды был внутри стеклопакета. Вот такие чудеса!» - поделился Дымчиков.
Он приложил фотографии, сделанные внутри музея.
Дом-музей памяти буддийского авторитета, бывшего настоятеля Гоман дацана Индии Агван-Нимы Цыдыпдоржиева был возведён в Дабатах, так как отсюда родом сам буддийский учитель. Также здесь находится буддийский субурган.
Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом на территории Шулутского дацана чудесным образом обнаружили реликвию, которая считалась уничтоженной больше 80 лет назад. Находка исцеляет слух, уже есть люди, которым она помогла, утверждают ламы.