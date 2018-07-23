В Бурятии нашли исцеляющую слух буддийскую святыню

















20 июля на территории Шулутского дацана «Гандан Даржалин» в Заиграевском районе Бурятии нашли реликвию. Небольшой металлический предмет чугунного литья обнаружил художник и скульптор, участвующий в реконструкции дацана, Бато Дампилон. Находка лежала возле восстановленной старинной каменной ограды центральной части монастыря, сообщили в пресс-службе Шулутского дацана.Вскоре выяснилось, что это маленькое ушко статуи лани – фрагмент композиции двух косуль и Колеса Дхармы, украшавших крышу главного соборного храма - Цогчен дугана – со второй половины XIX века. Композиция была уничтожена больше 80 лет назад, в годы советской власти.Удивительно, но спустя столько лет реликвия неизвестным образом оказалась на поверхности земли.- Бато Дампилон поделился с нами своей огромной радостью и в то же время потрясением – ведь, когда он поднес это найденное ушко к ушкам уже готовой скульптуры ланей, которых он недавно создал, не имея достоверных данных о размерах тех исторических скульптур, что были на фронтоне Цогчен дугана прежде, они полностью совпали по размерам! Это ли не чудо? – говорят в Шулутском дацане.По ещё одному поразительному совпадению, реликвия была найдена в день Будды Медицины Отошо. Шулутский дацан в XIX - первой половине XX веков был одним из центров врачевания Центральной Азии. С помощью лечебных трав здесь лечились тысячи людей. Одним из известных целителей был XI Пандито Хамбо Лама Чойнзин Юролтуев (1895-1911 гг.). Он успешно лечил дядю императора Николая II Романова, больного туберкулёзом.Находка помогла нашедшему её художник уменьшить проблемы со слухом, заявляют в Шулутском дацане.В дацан приехал Дид Хамбо Лама Сангхи России (заместитель главы буддистов России) Дагба Очиров.- Узнав о том, как эта реликвия чудесным образом помогла Бато Дампилону в самом прямом смысле уменьшить проблемы со слухом, Дагба лама был поражен тому, как после прикосновения к реликвии мучившая его в течение трёх дней боль в застуженном ухе также чудесным образом, исчезла, - заявляют в дацане.К святыне дали прикоснуться ещё одному человеку, оказавшемуся рядом. У него не было проблем с ушами, но он увидел странные картины.- Этот человек «увидел» зимние купеческие караваны, спешащие из Верхнеудинска в Нерчинск по недалеко проходившему от Шулутского дацана Московскому тракту, «услышал» шум погонщиков верблюдов и лошадей, а также мерный, долгий гул из глубин прошедших двух столетий… - рассказывают в дацане.По завершении встречи Дид Хамбо Лама сказал:- Эта находка – чудо! Она пришла к вам как завет от Хамбо Ламы Юролтуева, великого врача-хирурга, искусного эмчи-ламы, как его высокое благословение, чтобы верующие, прихожане Шулутского дацана исцеляли свой ум, сердце, и свою жизнь делали счастливей, радостней, слушали Учение Будды, а также чтобы слух у людей, страдающих проблемами с этим тончайшим органом чувств, напрямую связанным с тончайшим сознанием, исцелялся.В настоящее время идёт реконструкция Шулутского дацана. До освящения и открытия главного храма осталось около двух месяцев.