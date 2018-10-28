В Байкальском заповеднике живут соболи Гром и Тучка

Общество, Фото: из архива

Соболи живут в вольере в визит-центре «Байкал заповедный»



На территории визит-центра «Байкал заповедный» в посёлке Танхой Кабанского района Буряти живут соболи Гром и Тучка. Они брат с сестрой. Соболи родились в селе Большая речка, а после переехали жить в Байкальский заповедник.



- Вы только посмотрите на глазки-бусинки соболя. А на его шелковистую шерстку, которая так лоснится на солнце. Одно загляденье! Но этот милый, на первый взгляд, зверёк не так-то прост – он относится к отряду хищные и имеет все признаки хищных животных. Так, в состав его зубной формулы входят клыки, верхняя и нижняя пара которых позволяет ему удушать жертву и разрывать мясо на куски. Кроме того, у него есть и так называемые «хищные зубы» – коренные зубы с острыми режущими краями, преобразованные для перегрызания мяса и костей, - говорится в сообщении Байкальского заповедника.



Несмотря на свой небольшой размер и безобидный вид, соболь может укусить. Сила укуса этого пушистика соразмерна укусу кошки. Соболь ещё и дикое животное, и клыки его, напоминающие по остроте шило, могут не просто нанести рану, но и заразить опасными для человека заболеваниями.



- Наши Тучка и Гром привиты. Их укус не нанесёт вреда человеку (кроме самого укуса, конечно). Но это не отрицает того факта, что возле вольеров этих животных стоит соблюдать правила поведения. Как и у вольеров с любыми хищными млекопитающими стоит вести себя с осторожностью – стараться не дотрагиваться до сетки и не просовывать пальцы сквозь нее (мы же помним про острые зубы). Важно соблюдать тишину, не кричать и не пугать животное, не курить и не использовать вспышку при фотографировании, - предупреждают в Байкальском заповеднике.



Соболей запрещается кормить без разрешения ответственных за содержание лиц. Всё потому, что некоторые продукты, которые потребляет человек в повседневной жизни, могут представлять опасность для зверька.



- При посещении вольерного комплекса «Настоящий баргузинский соболь» и знакомстве с Тучкой и Громом не забывайте умиляться, а главное – берегите пальцы и фотоаппараты, ведь они могут очень приглянуться нашим соболям, - отмечают в Байкальском заповеднике.





