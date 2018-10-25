Интеллектуальная игра пройдёт в Улан-Удэ

Она будет проходить два часа
26 октября с 16:00 до 18:00 в ТРЦ «Пионер» состоится всероссийская игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда». Это интеллектуально-развлекательное командное соревнование, включающее вопросы, посвящённые достижениям России.
Организатором игры является всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы».
Организация реализует проекты и мероприятия по различным направлениям:
- помощь ветеранам;
- благоустройство памятных мест;
- Парад Победы и «Бессмертный полк»;
- всероссийские исторические квесты;
- «Моя история» - изучение семейных архивов и составление генеалогического древа;
- «Зеленый маршрут»;
- «Великие имена России» и др.
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