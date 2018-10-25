Интеллектуальная игра пройдёт в Улан-Удэ

Организация реализует проекты и мероприятия по различным направлениям:

26 октября с 16:00 до 18:00 в ТРЦ «Пионер» состоится всероссийская игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда». Это интеллектуально-развлекательное командное соревнование, включающее вопросы, посвящённые достижениям России.

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