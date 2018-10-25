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Интеллектуальная игра пройдёт в Улан-Удэ

Интеллектуальная игра пройдёт в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Она будет проходить два часа 

26 октября с 16:00 до 18:00 в ТРЦ «Пионер» состоится всероссийская игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда». Это интеллектуально-развлекательное командное соревнование, включающее вопросы, посвящённые достижениям России. 

Организатором игры является всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы». 

Организация реализует проекты и мероприятия по различным направлениям: 

- помощь ветеранам; 

- благоустройство памятных мест; 

- Парад Победы и «Бессмертный полк»; 

- всероссийские исторические квесты; 

- «Моя история» - изучение семейных архивов и составление генеалогического древа; 

- «Зеленый маршрут»; 

- «Великие имена России» и др. 
интеллектуальные игры
 
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