Автобусы, вслед за трамваями, оснастили видеонаблюдением
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно все трамваи в Улан-Удэ оснастили современной системой видеонаблюдения. Камеры с высоким качеством съёмки появились в 35 трамвайных вагонах. Две из них находятся в вагоне, одна снимает входные двери снаружи, ещё одна камера в кабине водителя. Теперь снижается снижение карманных краж и других преступлений в трамваях. На данную систему было потрачено 1,5 млн рублей.
Также видеорегистраторы установили в 34 больших автобусах муниципального предприятия «Городские маршруты». На эти цели было затрачено более 1 млн 400 тыс. рублей, сообщает администрация Улан-Удэ.
- Установка систем видеонаблюдения на муниципальном транспорте также направлена на профилактику и предотвращение актов терроризма, правонарушений и снижение уровня преступности на транспорте, на предупреждение и раскрытие карманных краж в общественном транспорте и других преступлений. Уже имеются примеры расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц с использованием систем видеонаблюдения, - пояснили в управлении общественной безопасности.
В улан-удэнских автобусах появились камеры
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Показ её коллекции прошёл 17 октября. ВИДЕО
Автобусы, вслед за трамваями, оснастили видеонаблюдением
Бывшему муниципальному служащему ещё в прошлом году снизили пенсию
Также отмечается рост показателей заболеваемости сердечно-сосудистой системы
Более сотни ребят, состоящих на учёте по делам несовершеннолетних, вышли на уборку
Он споёт сразу в двух постановках
Владельца скота оштрафовали
Инцидент произошёл второй день подряд
Старт состоится в Иркутске 6 июля 2019 года
Она будет организована на нескольких площадках города
В учениях приняли участие военные инженеры
Он будет проходить три дня
В документах подделали её подпись
Вероятно, багульник «обманула» необычная погода в октябре
Размер премии за каждую шкуру составит 20 тысяч рублей