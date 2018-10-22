Неудобства были вызваны аварией
Накануне в 12:40 при проведении земляных работ в районе улицы Столичная 2 в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ был повреждён чугунный трубопровод. Из-за этого без холодной воды остались потребители с улиц Столичная 1, 2, 4, 6, 8; Пролетарская 3, 5.
В 19:15 аварию устранили. На время отсутствия водоснабжения был организован подвоз воды. Время отключения составило 6 часов 35 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Полдня улан-удэнцы оставались без воды
Общество, Фото:
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