Полдня улан-удэнцы оставались без воды

Неудобства были вызваны аварией



Накануне в 12:40 при проведении земляных работ в районе улицы Столичная 2 в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ был повреждён чугунный трубопровод. Из-за этого без холодной воды остались потребители с улиц Столичная 1, 2, 4, 6, 8; Пролетарская 3, 5.



В 19:15 аварию устранили. На время отсутствия водоснабжения был организован подвоз воды. Время отключения составило 6 часов 35 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

