В Улан-Удэ пройдёт концерт ансамбля «Байкальские зори»

Коллектив должен будет подтвердить звание народного



20 октября в КДЦ «Рассвет» состоится концерт народного ансамбля песни и танцы «Байкальские зори» на подтверждение звания «Народный художественный коллектив».



-В каждом из нас живёт искорка народного творчества, унаследованная от наших предков, которая просыпается в душе при звуках русской народной песни. Истоки нашей культуры - это то, что нас объединяет, сплачивает и даёт импульс чувствовать себя великой общностью - русским народом,- отмечают организаторы.



Через песни и хореографию зрителям представят культурное наследие Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике города.





