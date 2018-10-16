Армрестлер из Бурятии завоевал бронзу чемпионата мира

Общество, Фото: минспорта РБ

Обладателем награды стал Максим Бальчугов



В турецком городе Анталья с 12 октября проходит чемпионат мира по армрестлингу, в котором принимает участие спортсмен из Бурятии Максим Бальчугов. В борьбе левой рукой Максим завоевал бронзу. ⠀



Чемпионат продлится до 21 октября, впереди борьба правой рукой, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

