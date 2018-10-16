Обладателем награды стал Максим Бальчугов
В турецком городе Анталья с 12 октября проходит чемпионат мира по армрестлингу, в котором принимает участие спортсмен из Бурятии Максим Бальчугов. В борьбе левой рукой Максим завоевал бронзу. ⠀
Чемпионат продлится до 21 октября, впереди борьба правой рукой, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Армрестлер из Бурятии завоевал бронзу чемпионата мира
Общество, Фото:
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