Контейнеры для сбора ртутных ламп появятся в Улан-Удэ

Баки появятся на пяти улицах в частном секторе



В частном секторе Улан-Удэ установят модульные контейнеры для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп. Они появятся сразу по пяти адресам: улица Краснодонская 3 «б»; ул. Октябрьская 50; переулок Загородный 5; ул. Мерецкова 34; ул. Воровского 17.



Отработанные лампы представляют угрозу здоровью населения, животным, растениям и окружающей среде.



Житель многоквартирных домов такие лампы могут бесплатно сдать в управляющие компании и ТСЖ. В соответствии с указанным постановлением правительства страны, все расходы на организацию мест для накопления ртутьсодержащих ламп и их передачу в организации должны быть включены в договор управления многоквартирными домами. Об этом сообщают в администрации города.

