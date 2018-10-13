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В Улан-Удэ демонтируют опасные детские площадки

В Улан-Удэ демонтируют опасные детские площадки
Общество,  Фото:ОНФ
На месте ненадёжных площадок пообещали установить новые

После мониторинга спортивных и детских площадок, проведённого бурятскими активистами ОНФ, администрация Улан-Удэ начала работу по устранению выявленных нарушений и демонтажу опасного для жизни оборудования.

В августе 2018 года команда «Молодёжки ОНФ» в Бурятии провела мониторинг спортивных и детских площадок в Улан-Удэ в рамках акции «Безопасность детства». Всего проверили 23 объекта, в том числе один сквер, четыре спортивные и 18 дворовых площадок. На восьми площадках были выявлены серьёзные нарушения, на четырёх – незначительные. И только половина, по оценке общественников, соответствовала всем требованиям.

На некоторых детских игровых площадках были выявлены нарушения при монтаже конструкций. Замечания, в основном, были одни и те же - бетонные основания качелей или каруселей не засыпаны песком, основания горок расположены высоко от земли, в результате чего эксплуатация этого игрового оборудования может привести к травме.

По результатам проверки активистами было направлено обращение в администрацию Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ОНФ республики.

Опасные горки, качели и турники демонтированы по ул. Ермаковская д. 41, ул. Гагарина 75а, Чертенкова 8а. Устаревшие детские площадки, выявленные в ходе мониторинга в районе ПВЗ, будут демонтированы в 2019 году, на их месте установят новые, соответствующие всем требованиям безопасности.

В посёлке Энергетик на детской площадке закрепили турник. В соседнем дворе под высоким порогом входа на футбольное поле выполнено основание из глины, под скатом горки сделана подсыпка песком.

- После нашего запроса по выявленным нарушениям были демонтированы несколько площадок, которые могли представлять угрозу жизни и здоровью детей, - рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» в Бурятии Алексей Сахинов. - На одном из футбольных полей силами управляющей компании начата работа по восстановлению ограждения, на момент проверки металлическая сетка была повреждена во многих местах. Те площадки, которые будут демонтированы в 2019 году, мы пока оставляем на контроле.
детские площадки
 
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