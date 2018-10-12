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В Бурятии впервые отметят День отца

В Бурятии впервые отметят День отца
Общество,  Фото:pixabay.com
Любой желающий может присоединиться к специальной акции

Как сообщал «Байкал-Daily», решение об учреждении нового праздника в Бурятии – Дне отца – было принято на сессии Народного Хурала в феврале этого года. Законопроект был внесён главой республики Алексеем Цыденовым.

Тогда поясняли, что праздник будут отмечать в последнее воскресенье октября. Выходным днём новая праздничная дата не является.

В этом году День отца будут отмечать 28 октября.

К празднику министерство социальной защиты населения республики инициирует проведение интернет-акции #Папы разные важны, папы разные нужны.

Её участником может стать любой человек, имеющий свой аккаунт в социальных сетях. Для участия в ней необходимо разместить пост с рассказом о своем отце, где он работает или чем увлекается, и словами благодарности в следующих социальных сетях: «Инстаграм», «Фэйсбук», «ВКонтакте».

К публикуемому посту по желанию можно прикрепить фото (портретное, селфи) с папой. По содержанию и форме подачи пост о папе может быть разным. Оригинальность и креативность приветствуются.

Публикация должна быть отмечена хэштегом #Папы разные важны, папы разные нужны. Только в этом случае организаторы конкурса смогут оценить пост участника акции. Мероприятие продлится до 23 октября.

Лучший пост о папе будет отмечен 25 октября на праздничном мероприятии. Организаторы приглашают всех присоединиться и рассказать о самом близком человеке. 
семьи праздник
 
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